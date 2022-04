Assemblage et décalage Musée des moulages (MuMo) Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Assemblage et décalage

Musée des moulages (MuMo), le samedi 14 mai à 18:00

Assembler malgré les différences ou les défauts, juxtaposer les matières, les motifs, les mots ou les idées. Assembler pour créer un tout, assembler tout et son contraire, décaler pour faire apparaître la limite, décaler de manière maîtrisée ou involontaire, attendue ou surprenante. Entre contraste et imperceptibilité, assembler ou décaler. Jouer avec la frontière, la ligne, faire coïncider, souder les limites.

entrée libre

Le MuMo et le Musée des Tissus de Lyon s’associent pour proposer aux élèves du lycée Lumière d’investir les lieux selon le thème “Assemblage et décalage” (dans le cadre de “la classe l’œuvre”). Musée des moulages (MuMo) 87 cours Gambetta 69003 Lyon Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T21:00:00

