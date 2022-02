ASSE-TROYES Saint-Étienne, 20 mars 2022, Saint-Étienne. ASSE-TROYES Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne

2022-03-20 – 2022-03-20 Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard

Saint-Étienne Loire Venez nombreux supporter votre équipe dans le Chaudron ! +33 4 77 92 31 70 http://www.stadegeoffroyguichard.com/ Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2021-06-28 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Ville Saint-Étienne lieuville Stade Geoffroy-Guichard / ASSE 14 rue Paul et Pierre Guichard Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

ASSE-TROYES Saint-Étienne 2022-03-20 was last modified: by ASSE-TROYES Saint-Étienne Saint-Étienne 20 mars 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire