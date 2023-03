Grenouilles et compagnie Assay Assay Catégories d’Évènement: Assay

La reproduction des grenouilles « rousses » et des crapauds est déjà avancée, une occasion d'aller voir si les têtards sont déjà en balade…A l'aide de nos épuisettes, le plus délicatement possible, nous partirons à la découverte de « leur » monde et des petits animaux qui les côtoient au quotidien. Surprises en perspectives. Places limitées à 10 personnes. A partir de 7 ans. Réservation conseillée. Prévoir une tenue adaptée.

