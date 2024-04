Assaut des Remparts Nozeroy, dimanche 28 juillet 2024.

Assaut des Remparts Nozeroy Jura

S’il y a une date à retenir cet été sur le plateau de Nozeroy, c’est bien celle du 28 juillet 2024 !

Depuis maintenant plus de trente ans, les ruelles pavoisées de Nozeroy accueillent, le 4ème dimanche de juillet, plus de 5 000 visiteurs venus spécialement pour participer au célèbre Assaut des Remparts . L’espace d’une journée, et dès 10 h du matin, les portes de la cité médiévale s’ouvrent aux visiteurs, pour les transporter dans la magie du XVe siècle. De nombreuses animations ponctuent l’évènement et vous embarquent dans un véritable voyage à remonter le temps.

En costumes d’époque, les artisans s’affairent dans leurs échoppes tandis que saltimbanques et troubadours rythment, au détour de chaque rue, les diverses réjouissances. Et pour le repas du midi, oubliez le pique-nique la table géante du banquet médiéval n’attend que vous ! .

Nozeroy 39250 Jura Bourgogne-Franche-Comté

