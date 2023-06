Les Valhandises Assat, 17 juin 2023, Assat.

Assat,Pyrénées-Atlantiques

Une balade gourmande et éducative (des expositions sur la flore et du patrimoine) sur le long du gave de Pau de Gelos à Uzos à pied. La balade à vélo partira de Gelos et arrivera à Assat.

Ouvert à tous. Repas inclus pour les inscrits.

Inscription avant le 11/06/2023.

2023-06-17 14:30:00

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A gourmet and educational walk (with exhibitions on flora and heritage) along the Gave de Pau from Gelos to Uzos on foot. The bike ride will start in Gelos and finish in Assat.

Open to all. Meal included for registered participants.

Registration before 11/06/2023

Un paseo gastronómico y educativo (con exposiciones sobre flora y patrimonio) por el Gave de Pau desde Gelos hasta Uzos a pie. El paseo en bicicleta comenzará en Gelos y terminará en Assat.

Abierto a todos. Comida incluida para los inscritos.

Inscripción antes del 11/06/2023

Eine Gourmet- und Bildungsreise (Ausstellungen über die Flora und das Kulturerbe) entlang des Gave de Pau von Gelos nach Uzos zu Fuß. Die Fahrradtour startet in Gelos und endet in Assat.

Offen für alle. Mahlzeit für die Angemeldeten inbegriffen.

Anmeldung vor dem 11/06/2023

