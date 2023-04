Conférence 3 bis route du bois, 9 juin 2023, Assat.

Suivant le précepte de Michel de Montaigne: «si la vie n’est qu’un passage, sur ce chemin semons au moins des fleurs». Si l’on veut profiter de toutes les vertus du jardin, il faut se munir de bottes et tablier, et pratiquer le jardinage. Car en prenant soin des plates-bandes, c’est le jardin qui soigne le jardinier! C’est tout l’objet de la «Jardinothérapie»..

2023-06-09 à ; fin : 2023-06-09 20:00:00. EUR.

3 bis route du bois Jardin-verger Conservatoire

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Following the precept of Michel de Montaigne: « If life is only a passage, let us at least sow flowers on this path ». If you want to enjoy all the virtues of the garden, you have to wear boots and an apron and practice gardening. Because by taking care of the flowerbeds, the garden takes care of the gardener! This is the purpose of « Garden Therapy ».

Siguiendo el precepto de Michel de Montaigne: « Si la vida no es más que un pasaje, sembremos al menos flores en este camino ». Si quieres aprovechar todas las virtudes del jardín, necesitas botas y un delantal, y practicar la jardinería. Porque cuidando los parterres, ¡el jardín cuida del jardinero! En eso consiste la « terapia del jardín ».

In Anlehnung an Michel de Montaigne: « Wenn das Leben nur ein Durchgang ist, dann sollten wir auf diesem Weg wenigstens Blumen säen ». Wenn Sie alle Vorzüge des Gartens genießen möchten, sollten Sie sich mit Stiefeln und Schürze ausstatten und sich mit Gartenarbeit beschäftigen. Denn wenn man sich um die Beete kümmert, kümmert sich der Garten um den Gärtner! Das ist das Ziel der « Gartentherapie ».

