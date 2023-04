Conférence 3 bis route du bois, 2 juin 2023, Assat.

Concert des Enchanteurs Insolites dans le cadre des Rendez-vous aux jardins 2023 qui ont pour thème : les musiques du jardin. Un évènement qui s’inscrit dans un week-end d’animations : visites guidées, animation musicale, visites libres tout au long du week-end. Vous pouvez retrouver la programmation complète sur le site du CLAB..

2023-06-02 à ; fin : 2023-06-02 . EUR.

3 bis route du bois Jardin-verger Conservatoire

Assat 64510 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Concert of the Enchanteurs Insolites within the framework of the Rendez-vous aux jardins 2023 which have for theme: the musics of the garden. This event is part of a weekend of activities: guided tours, musical entertainment, free visits throughout the weekend. You can find the complete program on the CLAB website.

Concierto de los Enchanteurs Insolites en el marco del Rendez-vous aux jardins 2023, cuyo tema es la música de jardín. Este evento forma parte de un fin de semana de actividades: visitas guiadas, animaciones musicales y visitas gratuitas durante todo el fin de semana. Encontrará el programa completo en la página web del CLAB.

Konzert der Enchanteurs Insolites im Rahmen der Rendez-vous aux jardins 2023, die unter dem Motto stehen: Musik aus dem Garten. Eine Veranstaltung, die Teil eines Wochenendes voller Animationen ist: Führungen, musikalische Animation, freie Besichtigungen während des gesamten Wochenendes. Das vollständige Programm finden Sie auf der Website des CLAB.

Mise à jour le 2023-04-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay