Assat en Scène ! Château Assat, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Assat.

Assat en Scène !

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Château Assat

### Découvrez un festival de spectacles vivants (théâtre, contes, musique) dans le parc du château avec visites exceptionnelles de l’intérieur du château ! **ASSAT EN SCENE** —————— Venez découvrir le **château d’Assat**, maison forte béarnaise privée datée du XIVe siècle au XIXe siècle, ouverte exceptionnellement pour les Journées européennes du patrimoine. Dans son parc, se déroulera durant tout le week-end un **festival de spectacles vivants** présentant compagnies de théâtre et conteurs, musiciens et bien plus ! Trois grandes pièces de théatre (payantes) seront présentées le vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Plusieurs contes (gratuits), du Béarn et d’ailleurs, animeront le parc durant la journée ainsi que des déambulations et des animations. Un grand repas populaire sera organisé le samedi soir en face du château (sur inscription en mairie). Des visites commentées du château vous présenteront l’histoire de ce monument, ses plafonds peints du XVIIe siècle magnifiquement conservés, et ses nombreux aggrandissements qui témoignent de la vie florissante du village toute au long de l’histoire.

Réservation obligatoire. Nombre de places limité. Visite château et parc : gratuit ; contes et animations : gratuit ; pièces de théatre : 3 spectacles 30€, 2 spectacles 22€, 1 spectacle 12€ (tarif réduit pour les 8 / 14 ans).

Château Assat 8 rue du Château, 64510 Assat Assat Pyrénées-Atlantiques



2021-09-17T20:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T21:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T19:30:00