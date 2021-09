Assat en scène Assat, 18 septembre 2021, Assat.

Assat en scène 2021-09-18 Château 8 Rue du Château

Assat Pyrénées-Atlantiques

0 0 EUR Le parc du château d’Assat sera la scène , toute la journée, d’animations culturelles et artistiques.

Au programme : des contes traditionnels et contemporains, des contes pour enfants et une ballade dendrologique, ou l’art de reconnaitre les arbres. Il y aura aussi une déambulation interactive proposée par la compagnie théâtrale Episcènes. Enfin, retrouvez des jeux en bois accessibles pour tous et des visites commentées du château. Ne ratez pas, en début de soirée, une adaptation de la pièce d’Olivier Py “La jeune fille, le diable et le moulin” . La soirée se poursuivra par un marché artisanal et un espace gourmand, le tout animé par le groupe de musique Roots64.

+33 5 59 82 08 47

Mairie Assat

dernière mise à jour : 2021-09-07 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay