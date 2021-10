Montbrison Montbrison Loire, Montbrison Assassins, crimes et guillotine – Visite guidée Montbrison Montbrison Catégories d’évènement: Loire

Montbrison

Assassins, crimes et guillotine – Visite guidée 2021-10-23 14:30:00
Place Eugène Baune Bureau d'information touristique
Montbrison Loire Montbrison

Montbrison Loire Montbrison EUR Un peu de frissons lors de cette visite où vous seront contés les grands procès et condamnations à mort qui prirent place à Montbrison, ponctués de quelques histoires sombres… contact@loireforez.com +33 4 77 96 08 69 http://www.loireforez.com/ dernière mise à jour : 2021-10-18 par

