CONFÉRENCE « TRÉSORS DE GARRIGUE » Assas, jeudi 25 janvier 2024.

Assas Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 18:30:00

fin : 2024-01-25 20:00:00

Soyez des nôtres pour découvrir et protéger ces trésors cachés de notre belle garrigue

Conférence à ne pas manquer « Trésors de Garrigue »

La garrigue est un milieu riche et diversifié, auquel les naturalistes se sont intéressés tardivement. Elle recèle d’espèces végétales et animales que l’on trouve nulle part ailleurs. Parfois richement colorées et exubérantes, parfois modestes et discrètes, elles méritent toute notre attention face aux nombreuses agressions qui les menacent.

L’association Mieux Vivre à Assas est ravie de recevoir la LPO Occitanie pour une conférence spéciale.

La garrigue, véritable joyau de biodiversité, regorge de trésors végétaux et animaux uniques.

Ces espèces, parfois discrètes, parfois éclatantes, sont aujourd’hui menacées par diverses pressions.

Ensemble, protégeons ce merveilleux patrimoine pour que les générations futures puissent, à leur tour, les admirer.

Assas 34820 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-09 par OT DU GRAND PIC ST LOUP