SPECTACLE DE MAGIE DE NOËL Assas, 17 décembre 2023, Assas.

Assas,Hérault

Spectacle Magie de Noël

Le dimanche 17 décembre 2023 à 16h00

Préparez-vous à vivre une expérience féérique où les petits comme les grands seront plongés dans la magie de Noël !

Un après-midi plein de surprises avec un spectacle, un goûter et un invité de marque… le Père Noël.

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . .

Assas 34820 Hérault Occitanie



Christmas Magic Show

Sunday, December 17, 2023 at 4:00 pm

Get ready for a magical experience where young and old alike will be immersed in the magic of Christmas!

An afternoon full of surprises, with a show, a snack and a special guest? Santa Claus!

Espectáculo de magia navideña

Domingo 17 de diciembre de 2023 a las 16.00 horas

¡Prepárate para una experiencia mágica en la que grandes y pequeños se sumergirán en la magia de la Navidad!

Una tarde llena de sorpresas, con espectáculo, merienda y un invitado especial… ¡Papá Noel!

Weihnachtszaubershow

Am Sonntag, den 17. Dezember 2023 um 16.00 Uhr

Bereiten Sie sich auf ein märchenhaftes Erlebnis vor, bei dem Groß und Klein in den Zauber der Weihnachtszeit eintauchen können!

Ein Nachmittag voller Überraschungen mit einer Show, einem Imbiss und einem besonderen Gast – dem Weihnachtsmann

