CONCERT ENSEMBLE COR-DES À ASSAS Assas, 10 décembre 2023, Assas.

Assas,Hérault

Les Amis de la Musique et des Orgues d’Assas accueillent dimanche 10 décembre à 17h en l’église Saint Martial d’Assas l’ensemble COR-des avec :

– Julie Arnulfo et Olga Carboni Violons,

– Sylvain Carboni Cor,

– Nicolas Paul Violoncelle.

2023-12-10 fin : 2023-12-10 . EUR.

Assas 34820 Hérault Occitanie



Les Amis de la Musique et des Orgues d?Assas welcome the COR-des ensemble on Sunday December 10th at 5pm in the church of Saint Martial d?Assas, with :

– Julie Arnulfo and Olga Carboni Violins,

– Sylvain Carboni Horn,

– Nicolas Paul Cello

Les Amis de la Musique et des Orgues d’Assas recibirán al conjunto COR-des en la iglesia de Saint Martial d’Assas el domingo 10 de diciembre a las 17:00 horas, con :

– Julie Arnulfo y Olga Carboni Violines,

– Sylvain Carboni Trompa,

– Nicolas Paul Violonchelo

Die Freunde der Musik und der Orgeln von Assas empfangen am Sonntag, den 10. Dezember um 17 Uhr in der Kirche Saint Martial d’Assas das Ensemble COR-des mit :

– Julie Arnulfo und Olga Carboni Violinen,

– Sylvain Carboni Horn,

– Nicolas Paul Violoncello

