MARCHÉ DE NOËL DE BUZARENS Assas, 1 décembre 2023, Assas.

Assas,Hérault

Marché de Noël de Buzarens

Du vendredi 1 décembre 2023 au dimanche 3 décembre 2023 de 14h à 21h et de 10h à19h

Incontournable pour vos préparatifs de Noël !.

2023-12-01 fin : 2023-12-03 . .

Assas 34820 Hérault Occitanie



Buzarens Christmas Market

From Friday December 1, 2023 to Sunday December 3, 2023 from 2pm to 9pm and from 10am to 7pm

A must for your Christmas preparations!

Mercado de Navidad de Buzarens

Del viernes 1 de diciembre de 2023 al domingo 3 de diciembre de 2023 de 14:00 a 21:00 horas y de 10:00 a 19:00 horas

Una cita ineludible para todos sus preparativos navideños

Weihnachtsmarkt in Buzarens

Von Freitag, 1. Dezember 2023 bis Sonntag, 3. Dezember 2023 von 14 bis 21 Uhr und von 10 bis 19 Uhr

Unumgänglich für Ihre Weihnachtsvorbereitungen!

Mise à jour le 2023-11-14 par OT DU GRAND PIC ST LOUP