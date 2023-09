LES AGORA PIC 2023 Assas, 23 septembre 2023, Assas.

Assas,Hérault

L’automne est là ! Les vignes ont pris de belles couleurs rousses, les vignerons s’affairent. Quoi de plus exaltant que de fêter avec eux le fruit de leur travail. Le samedi 23 septembre, à partir de 18 h, à Assas, AgorAPic vous invite à fêter le vin..

2023-09-23 18:00:00 fin : 2023-09-23 . EUR.

Assas 34820 Hérault Occitanie



Autumn is here! The vines have taken on a lovely russet hue, and the winemakers are busy. What could be more exhilarating than to celebrate the fruits of their labor with them? On Saturday, September 23, starting at 6 p.m. in Assas, AgorAPic invites you to celebrate wine.

El otoño ya está aquí Las viñas han adquirido un precioso color rojizo y los viticultores están ocupados. ¿Qué puede haber más emocionante que celebrar con ellos el fruto de su trabajo? El sábado 23 de septiembre, a partir de las 18.00 horas en Assas, AgorAPic le invita a celebrar el vino.

Der Herbst ist da! Die Weinberge haben schöne rötliche Farben angenommen und die Winzer sind fleißig. Was gibt es Aufregenderes, als mit ihnen die Früchte ihrer Arbeit zu feiern? Am Samstag, den 23. September, ab 18 Uhr in Assas lädt AgorAPic Sie ein, den Wein zu feiern.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT DU GRAND PIC ST LOUP