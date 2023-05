VIDE-GRENIER DU PRINTEMPS, 11 juin 2023, Assas.

Assas,Hérault

Mesdames et Messieurs nous avons l’honneur de vous retrouver pour cette enième édition du vide-grenier d’Assas !

Nous vous invitons à nous rejoindre pour notre traditionnelle brocante ! L’équipe du comité se chargera de vous restaurer et de vous abreuver tout au long de cette chaude journée de printemps !.

2023-06-11 à 06:00:00 ; fin : 2023-06-11 . .

Assas 34820 Hérault Occitanie



Ladies and Gentlemen, we are honored to welcome you to the second edition of the Assas garage sale!

We invite you to join us for our traditional flea market! The committee’s team will take care of your food and drink during this warm spring day!

Señoras y señores, ¡es un honor darles la bienvenida a la segunda edición del mercadillo de Assas!

¡Les invitamos a participar en nuestro tradicional mercadillo! El equipo del comité se encargará de su comida y bebida a lo largo de este cálido día primaveral

Meine Damen und Herren, wir haben die Ehre, Sie zu dieser enième édition du vide-grenier d’Assas (Flohmarkt) begrüßen zu dürfen!

Wir laden Sie herzlich ein, sich uns bei unserem traditionellen Flohmarkt anzuschließen! Das Team des Komitees wird Sie an diesem warmen Frühlingstag mit Essen und Trinken versorgen!

