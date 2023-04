EX MOVERE DANSE ET MUSIC FESTIVAL – CIE CORPS ITINERANTS Assas Catégories d’Évènement: Assas

EX MOVERE DANSE ET MUSIC FESTIVAL – CIE CORPS ITINERANTS, 26 mai 2023, Assas. EX MOVERE DANSE & MUSIC FESTIVAL

Par la Compagnie Corps Itinérants Vendredi 26 mai 2023 et Samedi 27 mai 2023

à partir de 18h30

Salle des Crouzets – Assas.

EX MOVERE DANCE & MUSIC FESTIVAL

By the Compagnie Corps Itinérants Friday May 26th 2023 and Saturday May 27th 2023

from 6:30 pm

Salle des Crouzets – Assas FESTIVAL DE DANZA Y MÚSICA EX MOVERE

Por la Compagnie Corps Itinérants Viernes 26 de mayo de 2023 y sábado 27 de mayo de 2023

a partir de las 18.30 h

Sala de los Crouzets – Assas EX MOVERE TANZ & MUSIK FESTIVAL

Von der Compagnie Corps Itinérants Freitag, 26. Mai 2023 und Samstag, 27. Mai 2023

ab 18.30 Uhr

Salle des Crouzets – Assas Mise à jour le 2023-04-11 par OT DU GRAND PIC ST LOUP

