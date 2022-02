ASSALA TRIO – OMRI MOR / KARIM ZIAD / MEHDI NASSOULI Le Baiser Salé, 29 mars 2022, Paris.

payant

Un voyage hypnotique mêlant jazz, arabo-andalous et rythmes du sud Maroc accompagnés par le pianiste virtuose Israélien Omri Mor et par celui qui est considéré comme la relève de la tradition gnaouie au Maroc, Mehdi Nassouli. Un concert exceptionnel en perspective.

L’histoire de Karim est celle d’un voyageur insatiable, batteur très courtisé et incontournable de la scène nord africaine (Cheb Mami, Orchestre National de Barbès, Khaled…) mais aussi de la scène jazz internationale (Joe Zawinul, Bojan Z, Sixun…). Karim Ziad est un pionnier du métissage des rythmes maghrébins avec le jazz, le rock, le gnaoua et bien d’autres styles encore…

Artiste marocain aux nombreuses facettes, Mehdi Nassouli a su réinventer l’art du Tagnaouite à travers sa versatilité et son amour pour la musique. Son héritage Gnaoua et ses origines lui ont permis très jeune d’être en contact avec cette musique et il y apporte sa touche personnelle pour la faire rayonner au de-là de nos frontières.

Bercé très jeune par la musique du Moyen-Orient et très tôt formé à la musique classique puis au Jazz, Omri Mor est un jeune pianiste virtuose au jeu florissant et aux influences multiples.

Repéré très vite par Avishaï Cohen (contrebasse) pour sa grande connaissance de la musique Arabo-Andalouse, du Chaabi …et du Jazz et sa grande versatilité, celui-ci l’engage pour tourner avec lui en trio et ils se produiront ensemble sur les plus grandes scènes d’Europe et du monde.

Le Baiser Salé 58 rue des Lombards Paris 75001

Contact : + 33 1 42 33 37 71 contact@lebaisersale.com https://www.lebaisersale.com/agenda https://www.facebook.com/lebaisersale https://twitter.com/lebaisersale

Concert;Musique;Spectacle musical

