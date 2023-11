Marché de Noël à l’occasion du marché du deuxième vendredi de chaque mois Assais-les-Jumeaux, 8 décembre 2023, Assais-les-Jumeaux.

Assais-les-Jumeaux,Deux-Sèvres

A l’occasion du marché mensuel, à partir de 16 h 30, Place des Tilleuls à Assais, l’association « Maison de village » a invité des associations, des artistes et artisans à venir exposer et vendre leur production. Retrouvez du cartonnage, des décorations de noël, des cartes de vœux en 3D, de la brocante, des objets de collection, du petit mobilier revisité, des guirlandes lumineuses, des bijoux, des peintures, des aquarelles, des objets en bois, des grands jeux en bois pour petits et grands, ainsi qu’un stand de chamallows grillés. Buvette avec vin chaud, chocolat chaud, crêpes et pâtisseries sur place ou à emporter. Une tombola avec 3 lots de 35€ en bon d’achat à dépenser sur le marché au courant de l’année. L’occasion de passer un moment convivial, de remplir vos paniers de bons produits locaux et de cadeaux coups de cœur ! Venez nombreux pour que le marché de notre commune se perpétue !.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 . .

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The « Maison de village » association has invited associations, artists and craftspeople to exhibit and sell their wares at the monthly market starting at 4:30 pm on Place des Tilleuls in Assais. You’ll find cardboard, Christmas decorations, 3D greeting cards, antiques, collectors’ items, revisited furniture, string lights, jewelry, paintings, watercolors, wooden objects, large wooden games for young and old, and a stand selling roasted marshmallows. Refreshment bar with mulled wine, hot chocolate, crêpes and pastries on site or to take away. A tombola with 3 prizes of 35? in vouchers to be spent at the market during the year. An opportunity to spend a convivial moment, fill your baskets with good local produce and gifts to your heart’s content! Come one, come all, and help keep our local market alive!

Para su mercado mensual, que comienza a las 16.30 horas en la plaza des Tilleuls de Assais, la asociación Maison de Village ha invitado a numerosas asociaciones, artistas y artesanos a exponer y vender sus productos. Encontrará cartones, adornos navideños, tarjetas de felicitación en 3D, objetos de segunda mano, objetos de colección, pequeños muebles revisitados, luces de hilo, joyas, pinturas, acuarelas, objetos de madera, grandes juegos de madera para grandes y pequeños, así como un puesto de venta de malvaviscos asados. Un puesto de refrescos con vino caliente, chocolate caliente, crepes y bollería para llevar. Una tómbola con 3 premios de 35 euros en vales para gastar en el mercado durante el año. Es una gran oportunidad para pasar un buen rato juntos, llenar las cestas con productos locales y conseguir regalos Vengan todos y ayuden a que nuestro mercado local siga funcionando

Anlässlich des monatlichen Marktes ab 16.30 Uhr auf dem Place des Tilleuls in Assais hat der Verein « Maison de village » Vereine, Künstler und Handwerker eingeladen, ihre Produkte auszustellen und zu verkaufen. Sie finden hier Kartonagen, Weihnachtsdekorationen, 3D-Grußkarten, Trödel, Sammlerstücke, Kleinmöbel in neuem Design, Lichterketten, Schmuck, Gemälde, Aquarelle, Holzobjekte, große Holzspiele für Groß und Klein sowie einen Stand mit gerösteten Marshmallows. Getränkestand mit Glühwein, heißer Schokolade, Crêpes und Gebäck vor Ort oder zum Mitnehmen. Eine Tombola mit 3 Preisen im Wert von 35 Euro in Form von Einkaufsgutscheinen, die im Laufe des Jahres auf dem Markt ausgegeben werden können. Die Gelegenheit, einen geselligen Moment zu verbringen, Ihre Körbe mit guten lokalen Produkten zu füllen und Geschenke zu kaufen, die Ihnen gefallen! Kommen Sie zahlreich, damit der Markt in unserer Gemeinde erhalten bleibt!

Mise à jour le 2023-11-17 par CC Airvaudais Val du Thouet