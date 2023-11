Présentation et dédicace du premier livre de Mattieu Manceau : « Un Camp en Deux-Sèvres – Veluché 1939-1941 » Assais-les-Jumeaux, 16 novembre 2023, Assais-les-Jumeaux.

Assais-les-Jumeaux,Deux-Sèvres

Après plusieurs années de recherches et d’écriture, l’histoire du camp de Veluché, un camp d’entraînement de l’armée polonaise reconstituée en France (1939-1940) devenu un camp de prisonniers de guerre coloniales, le frontstalag 231, (1940-1941), est enfin gravé dans le papier. Cet ouvrage présente l’histoire d’un camp qui a marqué l’Airvaudais au début de la seconde guerre mondiale. Trois périodes marquent cette histoire : la présence polonaise de septembre 1939 à juin 1940, la présence des prisonniers de guerre coloniaux d’octobre 1940 à mars 1941 puis la mémoire de ce camp de 1941 à 2020. Mattieu Manceau propose une présentation et dédicace de son premier livre « Un Camp en Deux-Sèvres – Veluché 1939-1941 » qui se tiendra à 18 h 30, à la salle des fêtes de la Jaulerie, à Assais-les-Jumeaux, le jeudi 16 novembre (report de la séance prévue initialement le vendredi 27 octobre)..

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



After several years of research and writing, the story of the Veluché camp, a training camp for the Polish army reconstituted in France (1939-1940), which became a colonial prisoner-of-war camp, Frontstalag 231 (1940-1941), is finally set in stone. This book presents the history of a camp that left its mark on the Airvaud region at the start of the Second World War. Three periods mark this history: the Polish presence from September 1939 to June 1940, the presence of colonial POWs from October 1940 to March 1941, and the memory of the camp from 1941 to 2020. Mattieu Manceau will be presenting and signing his first book, « Un Camp en Deux-Sèvres – Veluché 1939-1941 », at 6:30 p.m. in the Salle des Fêtes de la Jaulerie, Assais-les-Jumeaux, on Thursday November 16 (the session originally scheduled for Friday October 27 has been postponed).

Tras varios años de investigación y redacción, la historia del campo de Veluché, un campo de entrenamiento del ejército polaco reconstituido en Francia (1939-1940) que se convirtió en un campo colonial de prisioneros de guerra, el Frontstalag 231, (1940-1941), queda por fin fijada. Este libro presenta la historia de un campo que dejó su huella en la región de Airvaud al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tres periodos marcan esta historia: la presencia polaca de septiembre de 1939 a junio de 1940, la presencia de prisioneros de guerra coloniales de octubre de 1940 a marzo de 1941 y la memoria de este campo de 1941 a 2020. Mattieu Manceau ofrece una presentación y firma de su primer libro, « Un Camp en Deux-Sèvres – Veluché 1939-1941 », que tendrá lugar a las 18.30 horas en la Salle des Fêtes de la Jaulerie, Assais-les-Jumeaux, el jueves 16 de noviembre (la sesión inicialmente prevista para el viernes 27 de octubre ha sido aplazada).

Nach mehreren Jahren der Recherche und des Schreibens ist die Geschichte des Lagers Veluché, eines Ausbildungslagers der in Frankreich rekonstituierten polnischen Armee (1939-1940), das zu einem Lager für koloniale Kriegsgefangene, dem Frontstalag 231, wurde (1940-1941), endlich in Papier gegossen. Dieses Buch präsentiert die Geschichte eines Lagers, das die Region Airvaudais zu Beginn des Zweiten Weltkriegs prägte. Drei Perioden prägen diese Geschichte: die polnische Präsenz von September 1939 bis Juni 1940, die Präsenz der kolonialen Kriegsgefangenen von Oktober 1940 bis März 1941 und dann die Erinnerung an dieses Lager von 1941 bis 2020. Mattieu Manceau bietet eine Präsentation und Signierstunde seines ersten Buches « Un Camp en Deux-Sèvres – Veluché 1939-1941 » an, die am Donnerstag, den 16. November um 18.30 Uhr im Festsaal La Jaulerie in Assais-les-Jumeaux stattfindet (Verschiebung der ursprünglich für Freitag, den 27. Oktober geplanten Sitzung).

Mise à jour le 2023-11-10 par CC Airvaudais Val du Thouet