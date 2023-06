Randonnée découverte à Assais-les-Jumeaux Assais-les-Jumeaux, 28 juin 2023, Assais-les-Jumeaux.

Assais-les-Jumeaux,Deux-Sèvres

Balade gratuite de 6,5 km, comprenant la visite d’une pisciculture, organisée par l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet, Airvault Accueille et la pisciculture de Cerzay

Départ 10h

Sur réservation au 05 49 64 82 45 / 05 49 70 48 03.

2023-06-28

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Free 6.5 km walk, including a visit to a fish farm, organized by the Airvaudais-Val du Thouet Tourist Office, Airvault Accueille and the Cerzay fish farm

Departure 10am

By reservation on 05 49 64 82 45 / 05 49 70 48 03

Paseo gratuito de 6,5 km, con visita a una piscifactoría, organizado por la Oficina de Turismo de Airvaudais-Val du Thouet, Airvault Accueille y la piscifactoría de Cerzay

Salida a las 10 h

Con reserva en el 05 49 64 82 45 / 05 49 70 48 03

Kostenlose Wanderung von 6,5 km, einschließlich des Besuchs einer Fischzucht, organisiert vom Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet, Airvault Accueille und der Fischzucht von Cerzay

Abfahrt 10 Uhr

Mit Reservierung unter 05 49 64 82 45 / 05 49 70 48 03

