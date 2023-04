Journée multisports, 22 avril 2023, Assais-les-Jumeaux.

Une journée multisport est proposée : à la découverte des sports ! Animations de 10 h à 12 h pour les 4/8 ans et de 14 h à 16 h pour les 9/12 ans. Rendez-vous à la salle d’Assais-les-Jumeaux (ou au stade , selon la météo). Inscriptions avant le 14 avril : Sylvie : 06 24 90 52 74 ou Cécile : 06 16 19 87 98..

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



A multi-sport day is proposed: discover sports! Animations from 10 am to 12 pm for the 4/8 years old and from 2 pm to 4 pm for the 9/12 years old. Meeting point at the Assais-les-Jumeaux hall (or at the stadium, depending on the weather). Registration before April 14th : Sylvie : 06 24 90 52 74 or Cécile : 06 16 19 87 98.

Se propone una jornada multideporte: ¡descubre el deporte! Actividades de 10h a 12h para los niños de 4/8 años y de 14h a 16h para los niños de 9/12 años. Punto de encuentro en el pabellón de Assais-les-Jumeaux (o en el estadio, según el tiempo). Inscripciones antes del 14 de abril: Sylvie: 06 24 90 52 74 o Cécile: 06 16 19 87 98.

Es wird ein Multisporttag angeboten: Entdecke die Sportarten! Animationen von 10:00 bis 12:00 Uhr für 4- bis 8-Jährige und von 14:00 bis 16:00 Uhr für 9- bis 12-Jährige. Treffpunkt ist die Halle in Assais-les-Jumeaux (oder das Stadion , je nach Wetterlage). Anmeldungen vor dem 14. April: Sylvie: 06 24 90 52 74 oder Cécile: 06 16 19 87 98.

