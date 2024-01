Semer pour partager Assais-les-Jumeaux, dimanche 17 mars 2024.

Semer pour partager Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17

fin : 2024-03-17

Notre association invite chacun de vous à un atelier/goûter, un dimanche après-midi par mois. L’occasion de se rencontrer, se raconter et échanger. Les ateliers/goûters sont gratuits et ouverts à tous, petits et grands, habitants de la commune ou non. Le principe un temps partagé sur un thème avec une réalisation collective ou individuelle, suivi d’une collation offerte (boisson et pâtisserie faites maison). Petit atelier de semis, fabrication de contenants et d’étiquettes, échanges de graines (venez avec les vôtres si vous en avez). Les ateliers sont ouverts à tous, entre 16 h et 18 h, pour le temps que vous souhaitez. Rendez-vous au 2 lieu dit Migny, à Assais-les-Jumeaux pour les animations qui ont lieu aux mois de février et mars. Retrouvez le programme complet dans les images.

Place Saint-Martin

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine maisondevillage79@gmail.com



