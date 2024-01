Théâtre Assais-les-Jumeaux, dimanche 11 février 2024.

Théâtre Assais-les-Jumeaux Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11

fin : 2024-02-11

L’Assais’Ne vous présente son nouveau : « Le Gang des Mamies Flingueuses », mise en scène par Richard Pailloux. Plusieurs représentations sont proposées en février, rendez-vous le samedi 3 à 20 h 30, puis le samedi 10 à 20 h 30 et le dimanche 11 à 14 h 30, et enfin le vendredi 16 à 20 h 30 et le samedi 17 février à 20 h 30, à Assais-les-Jumeaux. Réservations au 06 37 09 34 52.

L’Assais’Ne vous présente son nouveau : « Le Gang des Mamies Flingueuses », mise en scène par Richard Pailloux. Plusieurs représentations sont proposées en février, rendez-vous le samedi 3 à 20 h 30, puis le samedi 10 à 20 h 30 et le dimanche 11 à 14 h 30, et enfin le vendredi 16 à 20 h 30 et le samedi 17 février à 20 h 30, à Assais-les-Jumeaux. Réservations au 06 37 09 34 52.

.

Assais-les-Jumeaux 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



L’événement Théâtre Assais-les-Jumeaux a été mis à jour le 2024-01-15 par CC Airvaudais Val du Thouet