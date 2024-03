Assafir & Desmos Quartet à la Marbrerie La Marbrerie Montreuil, mercredi 6 mars 2024.

Le mercredi 06 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Public adultes. payant

Sur place : 15 euros

Tarif réduit : 9 euros

Prévente : 12 euros

Profitez d’un concert de musique des Balkans et de groove Greco’ttoman !

Thrace en transe, groove grecO’ttoman et cordes sauvages d’Égée.

Deux groupes mythiques de la scène grecque française se retrouvent à la Marbrerie le temps d’une soirée !

DESMOS QUARTET

Desmos Quartet, c’est 4 musiciens réunis autour de leur passion pour les musiques grecques et d’Asie Mineure. Violon, violoncelle, contrebasse, percussions et chœurs vous transportent instantanément dans un univers au carrefour de la Méditerranée et de la Perse. Du rebetiko à la musique ottomane, le bourdon, la pulsation comme les quarts de tons expriment la spiritualité et la sensibilité d’un territoire nourri d’une histoire de mélanges et de conflictualité.

Gaëtan COUTABLE : violon, lyra, davul & chant

Lina BELAÏD : violoncelle, sagattes, shruti box & chant

Simon BUFFAUD : contrebasse & chant

Yula S : percussions & chant.

http://desmosquartet.com

https://youtu.be/tdJ8WIKu7Rk

ASSAFIR

Assafir est une bande d’oiseaux dont le ballet impétueux raconte les histoires. Explorant les répertoires des diasporas grecques de Thrace et d’Anatolie, le sextet réarrange une matière musicale ancienne pour assembler les couleurs de deux mondes. De part et d’autres du Bosphore, leurs instruments tissent un lien entre Orient et Balkans : le oud et le qanun d’un côté, la clarinette et l’accordéon quart-de-ton de l’autre, avec le chant au cœur et les percussions comme terre commune.

Assafir porte la voix des peuples de ces mondes, offrant une musique généreuse et fascinante, qui raconte la liberté, l’amour et l’exil, et nous emporte dans la transe.

Clémence GABRIELIDIS : chant, davul

Mahdi M’KININI : qanun, choeurs

Loïc AUDRY : oud, contrebasse

Adrien SÉGUY : accordéons, choeurs

Niccolò BELLANDI : riqq, bendir, daf, darbuka, tombak

Eden GERBER : clarinette, davul, choeurs

http://assafir.fr/

https://www.instagram.com/assafir_music/

https://www.youtube.com/@assafirmusique1033

La Marbrerie 21 Rue Alexis Lepere 93100

Contact : https://lamarbrerie.fr/assafir-desmos-quartet/ https://fb.me/e/aBdF2zis3 https://billetterie.lamarbrerie.fr/evenement/06-03-2024-19-00-assafir

Instagram @assafir Assafir