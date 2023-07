Assa Matusse invite Antonin Fresson Le Baiser Salé Paris, 27 août 2023, Paris.

Le dimanche 27 août 2023

de 16h30 à 18h30

.Tout public. payant Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 18 EUR

La chanteuse mozambicaine Assa Matusse invite Antonin Fresson pour un concert en toute intimité !

Assa Matusse voix, Antonin Fresson guitare

En mai, la chanteuse et compositrice mozambicaine Assa Matusse faisait découvrir son album « Mutchangana » sur la scène du Baiser Salé. Elle revient pour le créneau #JazzVocalDuDimanche pour un concert intime accompagné du guitare et complice Antonin Fresson. Avec ses deux albums sur le marché, Assa Matusse a l’intention de faire un voyage entre les deux projets en mettant en valeurs les musiques de « Mutchangana ».

Un concert du dimanche énergique, mélodique avec un mélange de langues parlées et chantées par l’artiste, spécifiquement en portugais, changana, anglais et français. Assa Matusse invite chacun à faire connaissance avec sa voix et sa musicalité uniques, qui nous font déjà fait voyager à travers le monde !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.billetweb.fr/jazzvocaldudimanche-assa-matusse

