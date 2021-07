Damigny Stade des Terres Noires Damigny, Orne ASPTT – Alenon – Journée Portes ouvertes Stade des Terres Noires Damigny Catégories d’évènement: Damigny

Orne

ASPTT – Alenon – Journée Portes ouvertes Stade des Terres Noires, 11 septembre 2021, Damigny. ASPTT – Alenon – Journée Portes ouvertes

Stade des Terres Noires, le samedi 11 septembre à 14:00

L’association ASPTT d’Alençon vous acceuille à sa journée « portes ouvertes » le 11 septembre de 14h à 18h au stade des terres noires à Damigny. Ces initiations sont proposées gratuitement afin de faire découvrir l’ensemble des activités proposées par le club. (Gymnastique, pétanque, randonnée, natation, athlétisme, cyclotourisme, sport santé, volley, ski, zumba, yoga, tir à l’arc…)

Gratuit

Initiations gratuites Stade des Terres Noires N12, 61250 Damigny Damigny Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Damigny, Orne Autres Lieu Stade des Terres Noires Adresse N12, 61250 Damigny Ville Damigny lieuville Stade des Terres Noires Damigny