Samedi 27 janvier 2024, 19h30
Rencontre au coin du cantou, suivie d'un repas

https://festivaldequerbes.festik.net PASCAL DESSAINT 1886, l’affaire Jules Watrin, Rivages, 2023

Né à Dunkerque, Pascal Dessaint vit aujourd’hui à Toulouse. Ses romans ont été récompensés par le Grand Prix de la littérature policière et le Grand Prix du roman noir français. Du bruit sous le silence (1999) se déroule dans le monde du rugby, Loin des humains (2005) évoque la catastrophe AZF à Toulouse, Les Derniers Jours d’un homme (2010) le scandale Metaleurop et 1886, son dernier récit, est consacré à l’affaire Jules Watrin, ingénieur défenestré à Decazeville. Querbes, Asprières (Aveyron) Querbes, 12700 Asprières Asprières 12700 Aveyron Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Asprières, Aveyron Autres Lieu Querbes, Asprières (Aveyron) Adresse Querbes, 12700 Asprières Ville Asprières Departement Aveyron Lieu Ville Querbes, Asprières (Aveyron) Asprières

