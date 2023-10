Duo Continuum Querbes, Asprières (Aveyron) Asprières, 9 décembre 2023 21:00, Asprières.

Concert intimiste au coin du cantou avec le duo Continuum Samedi 9 décembre, 21h00 1

https://festivaldequerbes.festik.net/

Jean-Marc Larché : saxophones // Yves Rousseau : contrebasse

Continuum est l’aboutissement d’une rencontre : la musique de Jean-Marc Larché et d’Yves Rousseau, très écrite, sonne parfois comme une improvisation inspirée ; elle s’exprime dans une même respiration, condense et alterne toutes les fonctions mélodiques et rythmiques. On perçoit, dans des contrepoints sensibles, des progressions ensoleillées, la même chaleur, la même rondeur de son, expression d’un lyrisme nostalgique, extrême, parfois douloureux.

https://www.youtube.com/watch?v=tqJCXTkdXp0

Querbes, Asprières (Aveyron) Querbes, 12700 Asprières Asprières 12700 Aveyron