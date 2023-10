Lorenzo Naccarato Querbes, Asprières (Aveyron) Asprières Catégories d’Évènement: Asprières

Concert intimiste au coin du cantou à Querbes avec le pianiste Lorenzo Naccarato. Vendredi 13 octobre, 21h00

https://festivaldequerbes.festik.net Lorenzo Naccarato : piano droit préparé, machines musicales

Suivre la même route qu’une migration d’oiseaux, les accompagner sur plusieurs mois du nord de l’Europe au continent africain, c’est le projet Murmurations du pianiste toulousain. S’inspirant des multiples façons dont les oiseaux habitent un espace, Lorenzo Naccarato explore de nouvelles façons d’habiter sa propre musique. Il crée ainsi un nouvel instrument, associant à son piano un petit orchestre de magnétophones et une platine vinyle modifiée.

Querbes, Asprières (Aveyron) Querbes, 12700 Asprières

