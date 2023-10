Rencontre avec Nicolas SUSPERREGUI : Stratégie pêche durable des pêcheurs basco landais Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 9 mars 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

A l’occasion de la présentation de l’exposition « Pécheurs en Pays Basque – Arrantzaleak Euskal Herrian » nous vous proposons cette rencontre avec Nicolas SUSPERREGUI, salarié du Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes (CIDPMEM 64-40).

Les pêcheurs basco-landais doivent faire face à de multiples enjeux.

Changement climatique, problématiques environnementales, contraintes administratives et réglementaires sont autant de défis à relever.

L’adaptation de la profession est indispensable pour assurer sa pérennité.

Pour cela, dès le milieu des années 90, les pêcheurs locaux se sont engagés dans une stratégie de pêche durable tenant compte des aspects environnementaux, économiques et sociaux.

Mais que signifie le terme « pêche durable » ?.

On the occasion of the presentation of the « Pécheurs en Pays Basque – Arrantzaleak Euskal Herrian » exhibition, we invite you to meet Nicolas SUSPERREGUI, employee of the Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes (CIDPMEM 64-40).

Basque and Landes fishermen face a number of challenges.

Climate change, environmental issues, administrative and regulatory constraints are just some of the challenges they face.

Adaptation of the profession is essential to ensure its long-term survival.

To this end, since the mid-90s, local fishermen have been committed to a sustainable fishing strategy that takes into account environmental, economic and social aspects.

But what does « sustainable fishing » mean?

Coincidiendo con la presentación de la exposición « Pécheurs en Pays Basque – Arrantzaleak Euskal Herrian » (Pescadores en el País Vasco – Arrantzaleak Euskal Herrian), le invitamos a conocer a Nicolas SUSPERREGUI, funcionario del Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes (CIDPMEM 64-40).

Los pescadores vascos y landeses se enfrentan a una serie de retos.

El cambio climático, las cuestiones medioambientales y las limitaciones administrativas y reglamentarias son sólo algunos de los retos a los que se enfrentan.

Es vital que la profesión se adapte para garantizar su supervivencia a largo plazo.

Para ello, desde mediados de los años 90, los pescadores locales se han comprometido con una estrategia de pesca sostenible que tiene en cuenta los aspectos medioambientales, económicos y sociales.

Pero, ¿qué significa el término « pesca sostenible »?

Anlässlich der Präsentation der Ausstellung « Pécheurs en Pays Basque – Arrantzaleak Euskal Herrian » bieten wir Ihnen dieses Treffen mit Nicolas SUSPERREGUI, Mitarbeiter des Comité Interdépartemental des Pêches Maritimes et des Elevages Marins des Pyrénées Atlantiques et des Landes (CIDPMEM 64-40), an.

Die Fischer im Baskenland müssen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen auseinandersetzen.

Klimawandel, Umweltproblematik, Verwaltungs- und Regulierungsauflagen sind nur einige der Herausforderungen, die es zu bewältigen gilt.

Die Anpassung des Berufsstandes ist unerlässlich, um seinen Fortbestand zu sichern.

Seit Mitte der 1990er Jahre verfolgen die lokalen Fischer daher eine nachhaltige Fischereistrategie, die ökologische, wirtschaftliche und soziale Aspekte berücksichtigt.

Doch was bedeutet der Begriff « nachhaltige Fischerei »?

