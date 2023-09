Exposition – Pêcheurs en Pays Basque Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 16 janvier 2024, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Au travers de cette exposition le CPIE Littoral basque souhaite mettre en lumière cette profession de marin-pêcheur fortement ancrée dans le patrimoine culturel maritime du Pays basque.

La filiation y est si fortement imprégnée, que l’on nourrit à son encontre de nombreux mythes souvent éloignés de la réalité.

Certaines pratiques ont pu induire une vision manichéenne de la profession alimentée par une montée en puissance de notre conscience écologique.

La pêche est plurielle. Il n’existe pas une typologie récurrente et linéaire de la profession mais une pluralité de pratiques et de métiers.

Il n’y a pas une pêche mais des pêches comme il n’y a pas un pêcheur mais des pêcheurs.

Durant trois années, les auteures de l’ouvrage « Pêcheurs en Pays Basque, arrantzaleak euskal herrian » ont consacré leur travail aux métiers de la pêche côtière où chaque témoignage apporte un éclairage….

2024-01-16 fin : 2024-03-30 17:30:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Through this exhibition, the CPIE Littoral Basque wishes to highlight the profession of seafarer-fisherman, deeply rooted in the maritime cultural heritage of the Basque Country.

So strongly imbued is it with filiation, that many myths about it are often far removed from reality.

Certain practices have led to a Manichean vision of the profession, fueled by a growing ecological awareness.

Fishing is plural. There is no recurring, linear typology of the profession, but rather a plurality of practices and professions.

There is not one fishery but many, just as there is not one fisherman but many.

For three years, the authors of the book « Pêcheurs en Pays Basque, arrantzaleak euskal herrian » (Fishermen in the Basque Country, arrantzaleak euskal herrian) have devoted their work to the inshore fishing trades, each testimonial shedding a new light…

A través de esta exposición, el CPIE Litoral Vasco pretende poner en valor la profesión de marino-pescador, profundamente arraigada en el patrimonio cultural marítimo del País Vasco.

Está tan fuertemente asociada a esta profesión que se han creado muchos mitos sobre ella, a menudo alejados de la realidad.

Ciertas prácticas han dado lugar a una visión maniquea de la profesión, alimentada por una creciente conciencia ecológica.

La pesca tiene muchas facetas. No existe una tipología recurrente y lineal de la profesión, sino una pluralidad de prácticas y profesiones.

No hay una sola pesca, sino muchas, como no hay un solo pescador, sino muchos.

A lo largo de tres años, los autores del libro « Pêcheurs en Pays Basque, arrantzaleak euskal herrian » (Pescadores en el País Vasco, arrantzaleak euskal herrian) han dedicado su trabajo a los oficios de la pesca de bajura, y cada relato arroja una nueva luz sobre el tema…

Mit dieser Ausstellung möchte das CPIE Baskische Küste diesen Beruf des Seefischers, der stark im maritimen Kulturerbe des Baskenlandes verankert ist, ins Rampenlicht stellen.

Die Abstammung ist so stark ausgeprägt, dass zahlreiche Mythen über ihn gepflegt werden, die oft weit von der Realität entfernt sind.

Einige Praktiken haben zu einer manichäischen Sicht auf den Beruf geführt, die durch ein wachsendes Umweltbewusstsein genährt wird.

Die Fischerei ist vielfältig. Es gibt keine wiederkehrende und lineare Typologie des Berufs, sondern eine Vielzahl von Praktiken und Berufen.

Es gibt nicht die eine Fischerei, sondern die verschiedenen Fischereien, und es gibt nicht den einen Fischer, sondern die verschiedenen Fischer.

Drei Jahre lang haben die Autorinnen des Buches « Pêcheurs en Pays Basque, arrantzaleak euskal herrian » (Fischer im Baskenland, arrantzaleak euskal herrian) ihre Arbeit den Berufen der Küstenfischerei gewidmet, wobei jede Aussage ein neues Licht auf die…

