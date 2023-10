Rencontre avec Alistar Brockbanck : Qui, quoi, et où ? Une vision géographique du risque naturel. Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 9 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Il présentera une réflexion géographique sur les composantes des risques littoraux de la côte basque (recul du trait de côte certes, mais aussi submersion-inondation, pollution etc.).

Il abordera les questions suivantes :

• Qui fait quoi actuellement sur le territoire en matière de gestion des risques ?

• Devrait-on nuancer la décomposition binaire du risque en aléa et enjeux ?

• Qu’est-ce que la « culture du risque partagée » sur une territoire ?

• Comment s’adapter aux conséquences du changement climatique par rapport à ces risques ?

A l’issue de la rencontre chacun pourra partager son point de vue sur ces questions !

AlistairBrockbank, chargé de mission au CPIE Littoral basque était formé en géographie et géomorphologie littorale en Nouvelle Zélande.

Il a travaillé en urbanisme pour des collectivités en Nouvelle Zélande avant de partir au voyage….

2023-12-09 fin : 2023-12-09 12:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



It will present a geographical reflection on the components of coastal risks on the Basque coast (retreat of the coastline, of course, but also submersion-flooding, pollution, etc.).

It will address the following questions:

? Who is currently doing what on the territory in terms of risk management?

? Should we qualify the binary decomposition of risk into hazards and issues?

? What is a « shared risk culture » on a territory?

? How can we adapt to the consequences of climate change in relation to these risks?

At the end of the meeting, everyone will be able to share their point of view on these questions!

AlistairBrockbank, project manager at CPIE Littoral basque, trained in geography and coastal geomorphology in New Zealand.

He worked in urban planning for local authorities in New Zealand before setting off on his travels…

Presentará un análisis geográfico de los componentes de los riesgos costeros en el litoral vasco (retroceso de la línea de costa, por supuesto, pero también inundaciones, contaminación, etc.).

Abordará las siguientes cuestiones:

? ¿Quién hace qué actualmente en la región en materia de gestión de riesgos?

? ¿Debemos matizar el desglose binario del riesgo en amenazas y problemas?

? ¿Qué es una « cultura del riesgo compartida » en una zona?

? ¿Cómo podemos adaptarnos a las consecuencias del cambio climático en relación con estos riesgos?

Al final de la reunión, ¡cada uno podrá compartir su punto de vista sobre estas cuestiones!

AlistairBrockbank, jefe de proyecto en el CPIE Littoral basque, formado en geografía costera y geomorfología en Nueva Zelanda.

Trabajó en urbanismo para las autoridades locales de Nueva Zelanda antes de emprender sus viajes…

Er wird eine geografische Reflexion über die Komponenten der Küstenrisiken an der baskischen Küste präsentieren (Rückgang der Küstenlinie sicherlich, aber auch Überschwemmung-Überschwemmung, Verschmutzung usw.).

Er wird sich mit folgenden Fragen befassen

? Wer macht derzeit was auf dem Gebiet des Risikomanagements?

? Sollte die binäre Zerlegung des Risikos in Gefahren und Herausforderungen nuanciert werden?

? Was ist eine « gemeinsame Risikokultur » in einem Gebiet?

? Wie kann man sich in Bezug auf diese Risiken an die Folgen des Klimawandels anpassen?

Am Ende des Treffens kann jeder seine Meinung zu diesen Fragen mitteilen!

AlistairBrockbank, Referent des CPIE Baskische Küste, war in Neuseeland in Küstengeographie und -geomorphologie ausgebildet worden.

Er arbeitete in der Stadtplanung für Gemeinden in Neuseeland, bevor er sich auf die Reise begab…

Mise à jour le 2023-10-02 par Hendaye Tourisme & Commerce