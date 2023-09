Rencontre avec Philippe LAPLACE : Mystère des mégalithes en Pays Basque Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 2 décembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Passionné par les vielles pierres et en recherche depuis plus de 10 ans sur le choix par les protos-basques des lieux d’implantation et la signification des dolmens, menhirs et cromlechs, Philippe Laplace par son métier de photographe aérien combiné à son don de magnétisme l’ont amené à écrire le livre sur les mystères des mégalithes en Pays Basque.

Il vient à notre rencontre pour nous présenter une conférence, très largement illustrée, véritable voyage à travers 5000 ans d’histoire de ces mégalithes entourés de tant de mythes et de légendes.

Philippe Laplace a cherché à comprendre comment les proto-basques ont déterminé l’emplacement de ces monuments que seuls les hommes du néolithique appréhendaient.

Après l’archéologie, la géobiologie peut-elle apporter des éléments nouveaux pour comprendre à quels codes correspondent ces implantations..?.

2023-12-02

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700



Fascinated by ancient stones and researching for over 10 years into the choice of sites and the significance of dolmens, menhirs and cromlechs by the proto-Basques, Philippe Laplace?s profession as an aerial photographer, combined with his gift for magnetism, led him to write a book on the mysteries of megaliths in the Basque Country.

He has come to meet us to present a lecture, extensively illustrated, a veritable journey through the 5000-year history of these megaliths, surrounded by so many myths and legends.

Philippe Laplace has sought to understand how the proto-Basques determined the location of these monuments, which only Neolithic man could grasp.

Following in the footsteps of archaeology, can geobiology provide new insights into the codes that corresponded to these settlements?

Philippe Laplace es un apasionado de las piedras antiguas y lleva más de 10 años investigando la elección de los emplazamientos y el significado de los dólmenes, menhires y cromlechs de los protovascos. Su profesión de fotógrafo aéreo combinada con su don para el magnetismo le llevaron a escribir un libro sobre los misterios de los megalitos en el País Vasco.

Ha venido a nuestro encuentro para darnos una charla, profusamente ilustrada, un verdadero viaje a través de 5000 años de historia de estos megalitos rodeados de tantos mitos y leyendas.

Philippe Laplace ha tratado de entender cómo los protovascos determinaron la ubicación de estos monumentos, que sólo el hombre neolítico podía comprender.

Siguiendo los pasos de la arqueología, ¿puede la geobiología aportar nuevos conocimientos sobre los códigos a los que corresponden estos asentamientos?

Philippe Laplace ist leidenschaftlicher Sammler alter Steine und forscht seit mehr als 10 Jahren nach der Wahl der Dolmen, Menhire und Cromlechs durch die Protobasken und ihrer Bedeutung.

Er kommt zu uns, um uns einen Vortrag mit zahlreichen Illustrationen zu halten, eine wahre Reise durch die 5000-jährige Geschichte dieser Megalithen, die von so vielen Mythen und Legenden umgeben sind.

Philippe Laplace hat versucht zu verstehen, wie die Protobasken den Standort dieser Monumente bestimmten, die nur die Menschen der Jungsteinzeit kannten.

Kann die Geobiologie nach der Archäologie neue Erkenntnisse darüber liefern, welchen Codes diese Siedlungen entsprechen?

