Rencontre avec Guillaume BONNEL : la notion de risque appréhendée par la photographie Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 25 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Guillaume BONNEL est artiste photographe habitant à Bayonne. Il développe une démarche artistique d’observation et d’analyse sensible du paysage.

Comment la notion de risque est t’elle appréhendée par la photographie?

Au cours de cette rencontre, Guillaume nous présentera une série de photographies issues de ses recherches visuelles sur le paysage à partir desquelles, selon le principe du photo langage, nous échangerons avec lui librement.

L’approche photographique révèle les impacts des activités humaines sur le paysage, et montre que ce dernier est une construction sociale et mentale, à mi chemin entre faits et perceptions sensibles..

2023-11-25

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Guillaume BONNEL is an artist-photographer based in Bayonne. His artistic approach is based on observation and sensitive analysis of the landscape.

How does photography approach the notion of risk?

During this meeting, Guillaume will present a series of photographs from his visual research on landscape, from which we’ll be able to discuss freely with him, using the principle of photo language.

The photographic approach reveals the impact of human activities on the landscape, and shows that the latter is a social and mental construct, halfway between facts and sensitive perceptions.

Guillaume BONNEL es un artista y fotógrafo residente en Bayona. Su enfoque artístico se basa en la observación y el análisis sensible del paisaje.

¿Cómo se aborda la noción de riesgo a través de la fotografía?

Durante este encuentro, Guillaume presentará una serie de fotografías procedentes de su investigación visual sobre el paisaje, a partir de las cuales podremos debatir libremente con él, utilizando el principio del fotolenguaje.

El enfoque fotográfico revela el impacto de las actividades humanas en el paisaje, y muestra que este último es una construcción social y mental, a medio camino entre los hechos y las percepciones sensibles.

Guillaume BONNEL ist Fotokünstler und lebt in Bayonne. Er entwickelt einen künstlerischen Ansatz der Beobachtung und sensiblen Analyse der Landschaft.

Wie wird der Begriff des Risikos durch die Fotografie erfasst?

Bei diesem Treffen wird uns Guillaume eine Reihe von Fotografien aus seiner visuellen Landschaftsforschung präsentieren.

Der fotografische Ansatz enthüllt die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf die Landschaft und zeigt, dass diese eine soziale und mentale Konstruktion ist, die sich zwischen Fakten und sinnlicher Wahrnehmung bewegt.

