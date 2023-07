Sortie nature : balade découverte du Domaine d’Abbadia Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 22 novembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Le CPIE Littoral basque régulièrement des rencontres « BIODIVERSITE » avec des spécialistes qui savent expliquer la flore, la faune, la nature, l’environnement à toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus.

Les amateurs et débutants sont les bienvenus !

Les thématiques de la Biodiversité et de la Santé sont importantes.

Randonneurs, promeneurs, animateurs, techniciens, vous êtes régulièrement amenés à être dans la nature.

Il convient de comprendre la problématique des tiques très importante sur le littoral basque. Cette sensibilisation vous permettra de mieux prévenir les morsures, de savoir comment agir et d’aider la recherche scientifique sur le sujet.

En partenariat avec l’Agence Régionale de la Santé en Nouvelle-Aquitaine, le CPIE Littoral basque et la section 64 de l’association France Lyme vous proposent une sensibilisation aux MVT (Maladies Vectorielles à Tiques)..

2023-11-22 fin : 2023-11-22 11:30:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The CPIE Littoral basque regularly organizes « BIODIVERSITY » meetings with specialists who know how to explain flora, fauna, nature and the environment to anyone who wants to know more.

Amateurs and beginners are welcome!

The themes of Biodiversity and Health are important.

Hikers, walkers, organizers, technicians, you are regularly in contact with nature.

It’s important to understand the tick problem, which is very prevalent on the Basque coast. By raising your awareness, you’ll be better equipped to prevent bites, know how to act and help scientific research on the subject.

In partnership with the Agence Régionale de la Santé en Nouvelle-Aquitaine, the CPIE Littoral Basque and Section 64 of the France Lyme association are organizing an awareness-raising event on tick-borne diseases.

El CPIE Litoral vasco organiza regularmente encuentros « BIODIVERSIDAD » con especialistas que saben explicar la flora, la fauna, la naturaleza y el medio ambiente a todo aquel que quiera saber más.

¡Aficionados y principiantes son bienvenidos!

Los temas de la Biodiversidad y la Salud son importantes.

Excursionistas, senderistas, animadores de actividades, técnicos, ustedes están regularmente en contacto con la naturaleza.

Es importante conocer el problema de las garrapatas, muy frecuente en la costa vasca. La sensibilización os ayudará a prevenir las picaduras, a saber qué hacer ante ellas y a apoyar la investigación científica sobre el tema.

En colaboración con la Agence Régionale de la Santé en Nouvelle-Aquitaine, el CPIE Littoral basque y la Sección 64 de la asociación France Lyme ofrecen una sesión de sensibilización sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas.

Das CPIE Baskische Küste veranstaltet regelmäßig Treffen « BIODIVERSITÄT » mit Fachleuten, die Flora, Fauna, Natur und Umwelt allen Personen erklären können, die mehr darüber wissen möchten.

Auch Amateure und Anfänger sind herzlich willkommen!

Die Themen Biodiversität und Gesundheit sind wichtig.

Wanderer, Spaziergänger, Animateure, Techniker – Sie sind regelmäßig in der Natur unterwegs.

Es ist angebracht, die Zeckenproblematik zu verstehen, die an der baskischen Küste sehr wichtig ist. Durch diese Sensibilisierung können Sie Bissen besser vorbeugen, wissen, wie Sie sich verhalten müssen, und können die wissenschaftliche Forschung zu diesem Thema unterstützen.

In Zusammenarbeit mit der Regionalen Gesundheitsagentur in Neu-Aquitanien bieten Ihnen das CPIE Baskische Küste und die Sektion 64 des Vereins France Lyme eine Sensibilisierung für die MVT (Vektorielle Zeckenkrankheiten) an.

Mise à jour le 2023-07-07 par Hendaye Tourisme & Commerce