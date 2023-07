Exposition – Le littoral basque vu du ciel Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye, 30 septembre 2023, Hendaye.

Hendaye,Pyrénées-Atlantiques

Exposition ouverte du mardi au samedi inclus de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

Le littoral basque vu du ciel – Itsasbazterra zerutik est une exposition qui permet de mieux comprendre le phénomène du recul du trait de côte sur le littoral basque.

Trait de côte, ligne de rivage, zone de contact entre terre et mer, ces termes renvoient à la réalité dynamique du littoral, cet espace à l’intérieur duquel se mélangent, s’affrontent et se déplacent l’océan et le continent.

Cette exposition montre différentes approches de cette réalité: la photographie technique portée par drone (images du BRGM), la cartographie classique et les images en 3D, la poésie en images de la photographe-autrice Anaïs Marion et la maquette très particulière proposée par l’artiste Jean Bonichon « Windy drop, l’abri à tempêtes ».

Une chose est certaine, le recul est globalement inéluctable….

2023-09-30 fin : 2023-12-15 . .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Exhibition open Tuesday to Saturday inclusive, 10:00 am to 12:00 pm and 2:00 pm to 5:30 pm.

Le littoral basque vu du ciel – Itsasbazterra zerutik is an exhibition that provides a better understanding of the phenomenon of retreating coastline on the Basque coast.

Coastline, shoreline, zone of contact between land and sea: these terms refer to the dynamic reality of the coastline, the space within which the ocean and the continent mix, clash and move.

This exhibition shows different approaches to this reality: technical photography carried by drone (BRGM images), classic cartography and 3D images, the poetry in images of photographer-author Anaïs Marion and the very special model proposed by artist Jean Bonichon « Windy drop, l’abri à tempêtes ».

One thing’s for sure: hindsight is, on the whole, inescapable…

Exposición abierta de martes a sábado inclusive, de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 17.30 horas.

Le littoral basque vu du ciel – Itsasbazterra zerutik es una exposición que permite comprender mejor el fenómeno del retroceso del litoral en la costa vasca.

Trait de côte, ligne de rivage, zone de contact entre terre et mer – estos términos se refieren a la realidad dinámica del litoral, el espacio dentro del cual el océano y el continente se mezclan, chocan y se mueven.

Esta exposición muestra diferentes aproximaciones a esta realidad: la fotografía técnica realizada con drones (imágenes BRGM), la cartografía tradicional y las imágenes en 3D, la poesía en imágenes de la fotógrafa-autora Anaïs Marion y la maqueta tan especial propuesta por el artista Jean Bonichon « Windy drop, l’abri à tempêtes ».

Una cosa es cierta: en conjunto, la retrospectiva es ineludible…

Ausstellung geöffnet von Dienstag bis einschließlich Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.30 Uhr.

Die baskische Küste aus der Luft – Itsasbazterra zerutik ist eine Ausstellung, die das Phänomen des Rückzugs der Küstenlinie an der baskischen Küste besser verständlich macht.

Küstenlinie, Uferlinie, Kontaktzone zwischen Land und Meer – diese Begriffe verweisen auf die dynamische Realität der Küste, jenes Raums, in dem sich Ozean und Kontinent vermischen, aufeinandertreffen und sich bewegen.

Die Ausstellung zeigt verschiedene Herangehensweisen an diese Realität: technische Fotografie mit Drohnen (Bilder des BRGM), klassische Kartografie und 3D-Bilder, die Poesie in Bildern der Fotografin und Autorin Anaïs Marion und das ganz besondere Modell des Künstlers Jean Bonichon « Windy drop, l’abri à tempêtes » (Windy Drop, Sturmflut).

Eines ist sicher: Der Rückschlag ist insgesamt unausweichlich…

Mise à jour le 2023-07-07 par Hendaye Tourisme & Commerce