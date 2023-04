Sortie « baguage des oiseaux » Asporotsttipi – Maison de la Corniche, 9 septembre 2023, Hendaye.

En compagnie d’un bagueur professionnel et d’un garde du littoral, vous découvrirez comment à partir de l’application de protocoles spécifiques encadrés par le Muséum d’Histoire Naturel, il est possible de connaitre la stratégie migratoire des passereaux communs de France.

Sur réservation auprès de l’Office du Tourisme..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 12:00:00. .

Asporotsttipi – Maison de la Corniche Route de la Corniche

Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In the company of a professional bander and a coast guard, you will discover how from the application of specific protocols supervised by the Natural History Museum, it is possible to know the migratory strategy of the common passerines of France.

On reservation at the Tourist Office.

En compañía de un anillador profesional y de un guardacostas, descubrirá cómo, aplicando protocolos específicos supervisados por el Museo de Historia Natural, es posible conocer la estrategia migratoria de los paseriformes comunes de Francia.

Previa reserva en la Oficina de Turismo.

In Begleitung eines professionellen Beringers und eines Küstenwächters werden Sie entdecken, wie es anhand der Anwendung spezieller Protokolle, die vom Muséum d’Histoire Naturel betreut werden, möglich ist, die Zugstrategie der in Frankreich verbreiteten Sperlingsvögel zu kennen.

Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

