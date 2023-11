QUAND ÇA COMMENCE Aspiran, 29 février 2024, Aspiran.

Aspiran,Hérault

Aventure solitaire dans un déménagement choral.

Quand ça commence offre l’occasion rare de pénétrer dans une habitation pour découvrir les vies qui l’occupent. À la veille d’un déménagement, une maison ouvre ses portes, à une personne à la fois, pour une immersion dans ses recoins les plus secrets et ceux de l’intimité de ses six habitantes successives.

Dès 14 ans..

2024-02-29 14:00:00 fin : 2024-02-29 13:00:00. EUR.

Aspiran 34800 Hérault Occitanie



A solitary adventure in a choral move.

Quand ça commence offers the rare opportunity to enter a home and discover the lives that occupy it. On the eve of a move, a house opens its doors, one person at a time, for an immersion into its most secret corners and those of the intimacy of its six successive inhabitants.

Ages 14 and up.

Una aventura solitaria en un movimiento coral.

Quand ça commence ofrece la rara oportunidad de entrar en una casa y descubrir las vidas que la ocupan. En vísperas de una mudanza, una casa abre sus puertas, persona a persona, para una inmersión en sus rincones más secretos y en los de la intimidad de sus seis sucesivos habitantes.

A partir de 14 años.

Einsames Abenteuer in einem chorischen Umzug.

Quand ça commence bietet die seltene Gelegenheit, in ein Haus einzudringen und das Leben darin zu entdecken. Am Vorabend eines Umzugs öffnet ein Haus seine Türen für jeweils eine Person, um in seine geheimsten Ecken und die Privatsphäre seiner sechs aufeinanderfolgenden Bewohnerinnen einzutauchen.

Ab 14 Jahren.

