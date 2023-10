Exposition égalité filles/garçons Asphodéle Questembert, 24 octobre 2023, Questembert.

Exposition égalité filles/garçons 24 octobre – 3 novembre Asphodéle exposition entrée libre, spectacle payant

A l’occasion du spectacle « Fille ou garçon » pendant le festival Festimome, le SIJ, les Parentillages et le Centre Social Maison POP, se mobilisent autour de la thématique de l’égalité homme/femme.

Une exposition gratuite se tiendra dans le hall d’entrée de l’Asphodèle :

-un coin enfant avec lectures, coloriages, déguisements sur cette thématique

-une valorisation du travail effectué sur les ALSH (3-9 ans, 9-11 ans-11-14 ans)

-un coin adultes avec une frise chronologique sur l’évolution des droits des femmes, une partie pour décoller les étiquettes « faites tomber vos préjugés », une toile d’araignée participative pour donner votre avis.

Un travail sera effectué à l’année sur les ALSH en lien avec le SIJ dans le cadre d’un projet plus large sur le territoire avec 2 collèges et 1 MFR.

Asphodéle 56230 Questembert Questembert 56230 Morbihan Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T16:00:00+02:00 – 2023-10-24T18:00:00+02:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00

