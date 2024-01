NUIT DE LA LECTURE Aspet, samedi 20 janvier 2024.

NUIT DE LA LECTURE Aspet Haute-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 09:30:00

fin : 2024-01-20 12:30:00

Nuit de la lecture à la médiathèque municipale d’Aspet.

10h Atelier éveil du corps. Petit-déjeuner offert, à partir de 3 ans,

11h Atelier perception du corps, adultes, intervenantes Elise Grellier et Angélique Danguy,

16h sieste contée musicale : apportez votre plaid et vos coussins à partir de 5 ans,

17h Lecture et atelier corporel avec Angélique Danguy à partir de 6 ans, 18h-20h Soirée jeux de société, tous public.

Aux horaires d’ouverture de la médiathèque bookface : portrait littéraire : apportez vos livres ou choisissez un livre de la bibliothèque pour faire un selfie sur place, les selfies seront exposer ensuite.

.

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Aspet 31160 Haute-Garonne Occitanie bibliothequeaspet@orange.fr



L’événement NUIT DE LA LECTURE Aspet a été mis à jour le 2024-01-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE