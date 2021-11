Launaguet Launaguet Launaguet [ASPE] EXPO-VENTE D’ART Launaguet Launaguet Catégorie d’évènement: Launaguet

[ASPE] EXPO-VENTE D’ART Launaguet, 20 novembre 2021, Launaguet. [ASPE] EXPO-VENTE D’ART

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Launaguet

Expo-vente d’artisanat d’art: Soie, Porcelaine, Huile, Patchwork, Tricot. Samedi 20/11 | 14h-18h Dimanche 21/11 | 10h-18h Entrée libre Expo-vente d’artisanat d’art: Soie, Porcelaine, Huile, Patchwork, Tricot. Samedi 20/11 | 14h-18h Dimanche 21/11 | 10h-18h Entrée… Launaguet Launaguet Launaguet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-20T00:00:00 2021-11-20T23:59:00;2021-11-21T00:00:00 2021-11-21T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Launaguet Autres Lieu Launaguet Adresse Launaguet Ville Launaguet lieuville Launaguet Launaguet