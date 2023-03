Visite technique du barrage de Michelbach Aspach-Michelbach Aspach-Michelbach Catégories d’Évènement: 68700

Aspach-Michelbach

Visite technique du barrage de Michelbach, 26 juillet 2023, Aspach-Michelbach

2023-07-26

68700 Aspach-Michelbach . En compagnie de votre guide, vous plongerez au cœur des installations du barrage qui permet de réguler la nappe phréatique et assurer l’approvisionnement en eau potable de la ville de Mulhouse. Construit de 1979 à 1982, le barrage est aussi un lieu protégé, classé réserve naturelle. Un circuit pédestre de 4 km permet, grâce à des panneaux pédagogiques, de découvrir et d’observer de nombreuses espèces d’oiseaux. En compagnie de votre guide, plongez au cœur des installations du barrage habituellement inaccessibles au grand public, pour une visite inédite ! Groupe limité à 15 personnes. +33 3 89 37 96 20 Aspach-Michelbach

