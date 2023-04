On échafaude Shakespeare 2 rue de l’Église Aspach Catégories d’évènement: Aspach

On échafaude Shakespeare 2 rue de l’Église, 18 mai 2023, Aspach. Cette-fois, la compagnie Canaille s’attaque à un monstre du théâtre classique. Ils ne respectent vraiment rien. RÉSERVATION : 06 78 67 75 41 (places limitées).

2 rue de l’Église

Aspach 68130 Haut-Rhin Grand Est



This time, the Canaille company takes on a monster of classical theater. They really don’t respect anything. RESERVATION : 06 78 67 75 41 (limited places) Esta vez, la compañía Canaille se enfrenta a un monstruo del teatro clásico. Realmente no respetan nada. RESERVA: 06 78 67 75 41 (plazas limitadas) Dieses Mal nimmt sich die Compagnie Canaille ein Monster des klassischen Theaters vor. Sie respektieren wirklich nichts. RESERVIERUNG: 06 78 67 75 41 (begrenzte Plätze) Mise à jour le 2023-04-21 par Office de tourisme du Sundgau

