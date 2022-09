Portes ouvertes ASP ARCHITECTURE Saint-Dié-des-Vosges Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges

Vosges

Portes ouvertes ASP ARCHITECTURE, 14 octobre 2022, Saint-Dié-des-Vosges. Portes ouvertes Vendredi 14 octobre, 15h00, 15h30 ASP ARCHITECTURE

Entrée libre

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi ASP ARCHITECTURE 18 rue Antoine de St Exupéry 88100 SAINT DIE Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est Présence parking et ascenseur pour PMR

0329568678 http://asparchitecture.fr Agence d’Architecture Visite, expo, atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-14T15:00:00+02:00

2022-10-14T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Dié-des-Vosges, Vosges Autres Lieu ASP ARCHITECTURE Adresse 18 rue Antoine de St Exupéry 88100 SAINT DIE Ville Saint-Dié-des-Vosges lieuville ASP ARCHITECTURE Saint-Dié-des-Vosges Departement Vosges

ASP ARCHITECTURE Saint-Dié-des-Vosges Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-die-des-vosges/

Portes ouvertes ASP ARCHITECTURE 2022-10-14 was last modified: by Portes ouvertes ASP ARCHITECTURE ASP ARCHITECTURE 14 octobre 2022 ASP ARCHITECTURE Saint-Dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges

Saint-Dié-des-Vosges Vosges