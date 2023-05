VISITE THÉMATIQUE : MANOIRS MÉDIÉVAUX DU MAINE 6 Rue du Temple, 14 mai 2023, Asnières-sur-Vègre.

Visite commentée de l’exposition temporaire sur les manoirs médiévaux du Maine..

2023-05-14 à ; fin : 2023-05-14 16:00:00. EUR.

6 Rue du Temple

Asnières-sur-Vègre 72430 Sarthe Pays de la Loire



Guided tour of the temporary exhibition on medieval manors in Maine.

Visita guiada a la exposición temporal sobre los señoríos medievales en Maine.

Kommentierte Besichtigung der Sonderausstellung über die mittelalterlichen Herrenhäuser in Maine.

Mise à jour le 2023-03-28 par eSPRIT Pays de la Loire