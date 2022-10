Stage photo prise de vue portrait en studio Asnières-sur-Vègre, 19 novembre 2022 10:00, Asnières-sur-Vègre.

19 et 20 novembre Sur place Tarif: 130 € https://www.helloasso.com/associations/asnieres-passion-photo-72/paiements/stages

Stage photo sur la prise de vue portrait en studio, proposé par l’A2P72, animé par Jacques HIRN, photographe professionnel, avec son épouse Françoise. Les 19 et 20 novembre 2022.

Thèmes abordés : la technique de prise de vue en studio, l’éclairage, les réglages d’appareils, la préparation et la direction des modèles et le post-traitement. 10 participants maximum. Date limite d’inscription: 14 novembre 2022

Tarif : 130 €. Inscription et paiement sur : https://www.helloasso.com/associations/asnieres-passion-photo-72/paiements/stages-photexpo

Informations complémentaires sur : https://www.a2p72.fr

19 et 20 novembre de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Salle du pont neuf, rue du Lavoir, 72430 Asnières-sur-Vègre

samedi 19 novembre – 10h00 à 17h00

dimanche 20 novembre – 10h00 à 17h00