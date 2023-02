Lawrence d’Arabie Asnières-sur-Seine théâtre Armande Béjart, 30 mars 2023, Asnières-sur-Seine.

Compagnie BAREFOOT, direction artistique ERIC BOUVRON

https://youtu.be/nAewxZp0TCM

2 nominations aux Molieères 2022 : meilleur spectacle et meilleure mise en scène

2 nominations aux Molieères 2022 : meilleur spectacle et meilleure mise en scène

La presse en parle:
Philippe Tesson: Une chorégraphie à la fois virile et élégante, une invention scénique d'une efficacité extraordinaire, un contrepoids musical important et précieux, un travail artistique remarquable. Il y a là de la prouesse, de la performance et un dévouement rares eu théâtre. De l'amour.

Le Figaro: Coup de coeur. Magnifique!

L'Obs: *** Un spectacle enlevé, brillant, prenant.

Le Parisien: Une épopée fantastique. Magistrale.

Le Point: Le défi était immense. Il est brillamment relevé.

Eric Bouvron met en scène l'histoire de T. E Lawrence, ce jeune archéologue Britannique, devenu officier du renseignement dans le désert du Moyen Orient pendant la Première Guerre mondiale. Un spectacle abordant les thèmes de l'amitié, de la loyauté et de la trahison, dans un contexte géopolitique fascinant dont l'écho résonne encore très fortement aujourd'hui. Jusqu'où pourra alors aller la loyauté de Lawrence à l'égard de ses frères d'armes, qui le voient tel un prophète, quand, sans devoir renier sa patrie, il mesurera l'étendue du mensonge orchestré ? Lui reste-t-il un quelconque espoir de parvenir à renverser la situation et tenir sa promesse ?

