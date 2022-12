marché nocturne estival Centre ville de Dunière sur Eyrieux 07360 Ardèche, 28 juillet 2023 00:00, Asnières-sur-Seine.

Samedi 29 juillet 2023, 18h30

2éme édition pour ce marché artisanal qui à connu en 2021 un véritable succès auprès des vacanciers et résidents par son originalité !

Dans le cadre des fêtes locales, de la vallée de l’Eyrieux (Ardèche) celle-ci vous propose leurs marchés nocturnes *saison 2023. des plus beaux marchés de la vallée en saison estivale. Marchés nocturnes, vide-greniers, marché de noël

Artisans d’art ou de bouche, mais aussi de faire (re)découvrir certaines spécialités locales. Près d’une trentaine d’artisans seront présents pour faire connaître leurs produits : créations artisanales, gourmandises, produits naturels et biologique.

Certains vieux métiers sont également remis à l’honneur :

Un marché artisanal et gourmand toute la soirée

Dès 18h30, venez déguster et découvrir des gourmandises salées et sucrées (sorbets de fleurs, miel, gâteaux secs, ail des ours, fromages de chèvre, pain à l’ancienne, charcuteries, etc.), de la déco et des accessoires pour la maison, luminaires et arts de la table, des objets de décoration en bois, en fer et en cuir, des poteries, des doudous pour les tout-petits, des bijoux, produits de beauté, créations textiles (en lin et broderies artisanales), des peintures, il y en aura pour tous les goûts.

Des démonstrations et des dégustations sont également prévues, avis aux gourmands et aux curieux

Restauration : buvette , animations

Concentration du marché au cœur du village cette année

Centre ville de Dunière sur Eyrieux 07360 Ardèche

samedi 29 juillet 2023

samedi 29 juillet 2023 – 18h30 à 23h30