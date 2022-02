Marché aux fleurs et décorations de jardins Salle polyvalente Asnières les dijon Asnières-lès-Dijon Catégories d’évènement: Asnières-lès-Dijon

Marché aux fleurs et décorations de jardins Salle polyvalente Asnières les dijon, 14 mai 2022 10:00, Asnières-lès-Dijon. 14 et 15 mai Sur place Sur inscription contact@graindefolie.net Marché aux fleurs et décorations de jardins L’association grain de folie organise son marché aux fleurs et décorations de jardins le week-end du 14 et 15 mai 2022. Inscription obligatoire pour les exposants qui vous accueilleront de 10h à 18h pour vous proposer des fleurs plantes décorations outillages plantes aromatiques… entrée gratuite pour les visiteurs Salle polyvalente Asnières les dijon Rue des écoles 21380 Asnières les dijon 21380 Asnières-lès-Dijon Côte-d’Or samedi 14 mai – 10h00 à 18h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 18h00

